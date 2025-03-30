«Меня это взбесило»: мужчина убил сына сожительницы за то, что тот спал с матерью

В Улан-Удэ суд вынес приговор местному жителю, который расправился с сыном возлюбленной. Мужчина увидел, как парень спит с матерью на диване, и пришел в бешенство, передает «МК в Бурятии».

Убийство произошло в декабре прошлого года. Мужчина, женщина и ее сын вместе распивали алкоголь. После застолья все заснули. Когда житель Улан-Удэ проснулся то увидел, что его возлюбленная лежит на диване вместе с сыном.

«Меня это взбесило. За несколько дней до этого я уже замечал, что они спят вместе», — сказал мужчина.

Это взбесило мужчину, и он начал ссору. В ходе выяснения отношений ревнивец схватился за нож и нанес им несколько ударов парню. В результате нападения тот скончался. Жителя Бурятии признали виновным в совершении преступления и приговорили к 9 годам колонии.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ мужчина зарезал охранника бара. Работник заведения пытался вывести его на улицу.