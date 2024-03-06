«Почувствовал резкий пот, холод в голове»: в Москве студента избили гаечным ключом до потери слуха

В Москве студента избили трое человек, и после этого он остался инвалидом. Юноша лишился слуха. Подробности сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, нападение на молодого человека было совершено летом 2022 года. Он шел к метро вместе с друзьями, когда рядом с ними затормозила машина. Оттуда им стали кричать неизвестные, а после они вышли и стали наносить удары по парням. Пострадавший утверждает, что они применили насилие без объяснения причины.

Как сообщил студент, в какой-то момент один из злоумышленников схватил гаечный ключ и направился к нему. «Я почувствовал резкий пот, холод в голове. Боли я не чувствовал от слова совсем. То есть был еще и болевой шок. В моменте я провожу рукой сзади головы, смотрю – а у меня кровища», - рассказал юноша.

По словам молодого человека, когда нападавшие увидели кровь, то испугались и поспешили скрыться. А он после произошедшего направился в больницу. Там ему оказали помощь и поставили диагноз - хроническая нейросенсорная тугоухость. На данный момент он стремительно теряет слух, а через некоторое время рискует оглохнуть окончательно.

После обращения пострадавшего в прокуратуру было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение легкого вреда здоровью». Однако перед судом предстал только один парень из компании.

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