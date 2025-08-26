Московские врачи удалили пациентке ветку из глаза после прогулки по лесу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, в ГКБ №15 им. О.М. Филатова поступила женщина с травмой — из ее века торчала ветка. Как рассказала пациентка, она получила увечья после прогулки по лесу. Врачи удалили инородное тело, обработали рану и отправили россиянку на домашнее лечение.

Отмечается, что глазное яблоко осталось целым. Ветка повредила мягкие ткани.

Ранее в Китае врачи достали 15-сантиметровый нож из черепа трехлетней девочки. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Приморье врачи собрали по кусочкам череп 20-летней девушки, пострадавшей в ДТП.