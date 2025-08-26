Опубликовано 26 августа 2025, 15:531 мин.
Московские врачи удалили пациентке ветку из глаза после прогулки по лесу
© freepik
Московские врачи удалили пациентке ветку из глаза после прогулки по лесу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации источника, в ГКБ №15 им. О.М. Филатова поступила женщина с травмой — из ее века торчала ветка. Как рассказала пациентка, она получила увечья после прогулки по лесу. Врачи удалили инородное тело, обработали рану и отправили россиянку на домашнее лечение.
Отмечается, что глазное яблоко осталось целым. Ветка повредила мягкие ткани.
