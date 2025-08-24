От гибели ребенка спасла мягкость детских костей: 15-сантиметровый нож достали из черепа трехлетней девочки

Китайские врачи прооперировали трехлетнюю девочку, которую мать случайно ударила 15-сантиметровым ножом в голову. Они извлекли опасный предмет из части тела ребенка, передает South China Morning Post.

В Сети опубликовали видео с малышкой и ее мамой. Женщина привела ребенка в больницу. На опубликованных кадрах видно, как абсолютно спокойная девочка шагает по медучреждению с ножом в голове. Позже его извлекли — от гибели маленькую пациентку спасла мягкость детских костей.

Сначала мать несовершеннолетней рассказала выдуманную историю о том, как опасный предмет едва не убил ребенка. Китаянка заявила, что тот отлетел малышке в голове во время смены постельного белья.

Однако затем женщина призналась, что случайно ударила ножом дочь, когда та истерила. Правоохранители поверили словам матери и признали произошедшее несчастным случаем.

