Насквозь пробило шею и часть лица: врачи спасли россиянку, которая чуть не лишилась головы после ДТП

Врачи в Приморском крае сохранили жизнь и помогли избежать тяжелых последствий двум участникам аварии. Они спасли 20-летнюю девушку, которая чуть не лишилась головы, и водителя с похожими травмами, передает Telegram-канал Кровавая барыня.

Иномарка с россиянкой и шофером влетела в забор из профнастила 17 июля в Лесозаводске. Нетрезвый водитель не справился с управлением, из-за чего произошло жуткое ДТП: у мужчина оторвалась нижняя губа и была переломана нижняя челюсть, а пассажирке металлическая конструкция насквозь пробила шею и часть лица.

Сначала пострадавших доставили в Лесозаводскую ЦГБ для оказания первой помощи, а потом их перевели в отделение челюстно-лицевой хирургии Больницы рыбаков. Врачи практически по кусочкам собирали череп пациентки. Несмотря на тяжесть травм, им удалось благополучно решить эту проблему.

Что касается водителя, то медики удалили из инфицированных участков костные отломки, пришили язык и титановой пластиной зафиксировали нижнюю челюсть. Сейчас оба участника аварии восстанавливаются после операций.

Ранее сообщалось, что врачи извлекли проволоку из живота мужчины. Он проходил с опасным предметом внутри две недели.