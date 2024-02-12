Не справился с управлением и врезался в дерево: 24-летний рекордсмен-марафонец разбился насмерть в ДТП

Обладатель мирового рекорда в марафоне Келвин Киптум погиб в результате ДТП. Кенийскому легкоатлету было всего 24 года, передает Life.ru со ссылкой на заявление бывшего премьера африканской страны Раила Одинга.

Смертельное ДТП с участием спортсмена произошло ночью. Молодой человек не справился с управлением и врезался в дерево. При столкновении он получил тяжелые травмы и через некоторое время скончался. Помимо марафонца, в машине находились его девушка и тренер. Выжить удалось лишь второй половинке Киптума.

Экс-премьер Кении выразил соболезнования родным и близким рекордсмена. Он написал, что вся страна скорбит «о глубокой утрате настоящего героя».

Ранее сообщалось, что в Индонезии 30-летний футболист погиб во время матча. В игрока ударила молния.