Пропавшую два дня назад школьницу нашли со следами уколов на мусорке в Москве

В Москве нашли школьницу, которая пропала два дня назад. Она лежала без сознания на мусорке. Также на ее животе были заметны следы от уколов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Семиклассница ушла из дома 7 апреля и не вернулась. Родители пытались до нее дозвониться, но она не отвечала. Перепуганные мать с отцом начали поиски дочери, которые окончились благодаря местному дворнику. Он увидел 14-летнюю девочку без чувств возле мусорных баков на улице 2-й Вольской в Некрасовке и сообщил об этом в полицию.

Подростка доставили в больницу, где ей оказали помощь. После установления личности сотрудники связались с ее родителями. Отмечается, что на животе у школьницы были найдены следы от иголок. Однако пока неясно, кто и что именно ей вколол. Состояние пострадавшей не уточняется.

К слову, знакомые семиклассницы рассказали, что в последнее время она дружила с «плохой компанией». Из-за этого она вела себя странно и часто сбегала из дома.

В произошедшем с девочкой разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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