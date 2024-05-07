Мошенники «развели» российскую актрису в ее день рождения

Российскую актрису Светлану Ляпунову обманули мошенники в собственный день рождения. Об этом сообщает Regnum.

По информации источника, 4 мая, в свой день рождения, артистка разместила на ондом из сервисов объявление о продаже смартфона за 95 тысяч рублей. Через некоторое время Ляпуновой написал якобы потенциальный покупатель. В мессенджере 26-летней актрисе предоставили «чек» об оплате устройства, после чего она передала телефон курьеру.

Но обещанных от «покупателя» денег россиянка так и не получила. Курьер позднее рассказал в полиции, что отвез смартфон по назначенному адресу и передал неизвестной женщине. Та расплатилась с ним наличными за доставку, однако денег за смартфон никаких не передавала.

В итоге Ляпунова написала заявление в полицию.

Ранее мы писали, что криптомиллионер по ошибке перевел мошенникам 6,3 млрд рублей.

Также сообщалось, что мошенники похитили у лидера группы «Калинов мост» Дмитрия Ревякина 134 тысячи рублей.