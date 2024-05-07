Криптомиллионер перепутал адреса и перевел мошенникам 6,3 млрд рублей

Некий криптомиллионер стал жертвой мошенников, по ошибке переведя им 97 процентов своих сбережений в биткоинах. Об этом пишет издание Business Insider.

Аферисты завели счет с адресом, похожим на адрес трейдера, который работал с криптовалютами. Они отправляли ему небольшие переводы, надеясь, что однажды он перепутает их адрес со своим и переведет на него денежные средства. Так и случилось.

Криптомиллионер по ошибке перевел биткоины на сумму 69,3 млн долларов (6,3 млрд долларов) не себе, а постороннему. Стоимость криптовалюты, которая осталась после транзакции на его счете, составляет менее 1,7 млн долларов.

Злоумышленники обменяли украденные биткоины на другую криптовалюту - Ethereum.

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