Лидера группы «Калинов мост» Ревякина «развели» мошенники

Телефонные мошенники похитили у лидера группы «Калинов мост» Дмитрия Ревякина 134 тысячи рублей. Об этом пишет Telegram-канал «МК: срочные новости».

Артисту в WhatsApp* (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) позвонил аферист и выдал себя за представителя «Госуслуг». Мошенник под предлогом пресечения мошеннических действий убедил лидера «Калинова моста» снять со счета денежные средства в отделении банка и передать их неизвестной женщине в подмосковном Видном.

На следующий день Ревякин понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Уточняется, что в результате инцидента рокер потерял 134 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что в Новой Москве мужчина поссорился с соседом и сжег его на лестничной клетке. В настоящий момент неадекват задержан.

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