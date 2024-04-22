Мошенники «развели» футболиста «Спартака» Леона Классена

Мошенники обманули футболиста московского клуба «Спартак» Леона Классена на 900 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации источника, 9 апреля аферисты связались со спортсменом в мессенджере от имени его знакомого и попросили в долг 400 тысяч рублей. Футболист перевел требуемую сумму, а спустя день вновь получил сообщение от «товарища». Тот попросил занять еще 700 тысяч рублей и пообещал вернуть деньги через несколько дней. Однако из-за того, что на карте Классена стоял лимит на перевод денег, он сумел отправить лишь 500 тысяч рублей.

Спустя пару дней футболист встретился со знакомым, от имени которого действовали злоумышленники, и спросил, когда тот вернет долг. На что его приятель ответил, что ничего не брал у него в долг. После этого Классен осознал, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга 37 раз ударил ножом гражданина Таджикистана, отомстив за несовершеннолетнюю дочь.

Также мы писали, что в Коломне мужчина залез на чужой чердак и отбивался от сотрудников полиции молотком.