В Коломне мужчина залез на чужой чердак и отбивался от полицейских молотком
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В Коломне мужчина забрался на чердак чужого дома и отбивался от сотрудников полиции молотком. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Вечером 20 апреля в полицию поступила жалоба на мужчину, который забрался с оружием на чердак чужого дома. На место происшествия прибыли двое стражей правопорядка.
Мужчина увидел, как правоохранители открывают дверь, и напал на них с молотком. Затем злоумышленник попытался нанести удары полицейским металлическим тазом.
Мужчина никак не отреагировал, когда стражи правопорядка сделали предупредительный выстрел, и им пришлось выстрелить ему в ногу в целях самообороны. После этого подозреваемого увезли в больницу.
Злоумышленником оказался 28-летний житель Воскресенска. Отмечается, что до этого случая мужчину привлекали к ответственности за незаконное производство и сбыт наркотических средств.
На данный момент специалисты заняты выяснением всех подробностей произошедшего.
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