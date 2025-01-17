Мошенники обманули от имени мэра Москвы известного советского разведчика

Мошенники обманули ветерана Службы внешней разведки Геронтия Лазовика. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, аферист связался с Лазовиком 14 января через мессенджер WhatsApp* (принадлежат компании Meta, которая запрещена в РФ как экстремистская организация). Злоумышленник представился мэром Москвы и спросил о наличии денежных средств. Узнав, что у 92-летнего мужчины есть сбережения, мошенник заявил, что необходимо проверить законность их приобретения. «Градоначальник» приказал выбросить деньги в окно. В итоге пенсионер потерял более 1 миллиона рублей – точную сумму он назвать не смог.

Геронтий Лазовик являлся советским резидентом в Австралии, благодаря его усилиям были завербованы местные высокопоставленные чиновники. Вдобавок он возглавлял в КГБ СССР отдел, который курировал вопросы эмиграции.

Ранее мы писали, что мужчина, укравший 168 миллионов из депозитария в Сочи, спрятал два пакета с деньгами в лесу.

Также сообщалось, что студентка из Москвы пропала с деньгами родителей после звонка мошенников.