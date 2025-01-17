Укравший 168 миллионов из депозитария в Сочи спрятал два пакета с деньгами в лесу

Мужчина, укравший 168 млн рублей из депозитария в Сочи, спрятал два пакета с деньгами в лесу. Об этом он рассказал во время следственных действий и проверки показаний.

В краже подозревается исполнительный директор депозитария. Мужчина сообщил, что часть средств закопал в лесном массиве в поселке Каштаны.

«Мы приехали на место, где я спрятал два пакета с деньгами», - рассказал подозреваемый.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила в Telegram-канале, что причастность мужчины к краже средств была установлена в кратчайшие сроки. В полицию поступило 18 заявлений о краже средств из банковских ячеек.

Исполнительного директора задержали на рабочем месте и доставили в отдел. В лесу он спрятал часть средств – 600 тыс. долларов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что студентка из Москвы пропала после звонка мошенников. Перед исчезновением она забрала из сейфа родительские деньги и драгоценности.