Молодой мигрант соблазнил 15-летнюю девочку в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 19-летний уроженец Узбекистана надругался над 15-летней школьницей. Об этом стало известно порталу 78.ru.

Как сообщает издание, парень живет в доме № 4 по проспекту Славы во Фрунзенском районе Петербурга. Он не состоит на миграционном учете.

Мигрант соблазнил девочку-девятиклассницу. Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ: «Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет», «Развратные действия» и «Изготовление порно».

Подозреваемого задержали и допросили. После этого, его отправили в изолятор временного содержания. Все обстоятельства случившегося уточняются.

До этого 15-летний подросток надругался над восьмилетней девочкой в Новосибирской области. Происшествие случилось в одном из сел Ордынского района.

Также мы писали, что петербуржец надругался над четырехлетней девочкой в гостях у знакомого.