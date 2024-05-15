Молодого мужчину застрелили на цыганской разборке в Челябинской области
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В Миассе Челябинской области молодого мужчину застрелили в ходе цыганской разборки на стадионе «Южный». Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
По данным источника, 26-летний парень пришел на выяснение конфликта к оппоненту и его 20-летнему младшему брату с охотничьем оружием. Не вступая в дискуссии, он начал стрелять по молодым людям. Первому пуля попала в грудь, а второму — в плечо. В тот момент на стадионе находились люди. Очевидцы ЧП оперативно стали оказывать первую помощь пострадавшим.
В итоге один из участников конфликта скончался на месте, его младший брат отказался от госпитализации. Стрелявший скрылся с места, в настоящий момент его разыскивают сотрудники полиции.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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