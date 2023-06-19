В Московской области молодой иностранец изнасиловал и убил 82-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

По данным источника, трагедия произошла в октябре 2022 года. Тогда 27-летний мужчина устроил разбойное нападение на пожилую женщину во Фрязино. В состоянии алкогольного опьянения нарушитель проник в дом, стал угрожать потерпевшей убийством и украл у нее 20 тысяч рублей. После этого иностранец изнасиловал жертву. Решив скрыть следы преступления, мужчина избил пенсионерку, а затем придушил ее.

По данным источника, расследование в отношении иностранца завершено. Его обвиняют в изнасиловании, разбое, умышленном уничтожении чужого имущества, а также в покушении на убийство с целью скрыть другое преступление.

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