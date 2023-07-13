Гулявшая по улицам Новосибирска голая девушка заявила, что ее избили и хотели изнасиловать

В Новосибирске голую девушку попытались изнасиловать несколько мужчин, а потом бросили ее в таком виде на улице. Об этом сообщила корреспондентам редакции «Вести.ru» блогер и многодетная мать Оксана Усова, чья 17-летняя дочь встретила обнаженную сибирячку и довела ее до дома.

12 июля к девочке-подростку подошла голая девушка и попросила дойти вместе с ней до дома. Жительница Новосибирска путалась в словах, из-за чего можно предположить, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«Девушка сказала, что ее хотели изнасиловать четверо мужчин. Ранее она с ними не встречалась. Перед этим они предложили ей пиво, и она согласилась», - прокомментировала Оксана Усова.

Через какое-то время мужчины начали приставать к девушке и, как только она им отказала, полезли с кулаками. Затем незнакомцы бросили ее на улице и скрылись.

17-летняя девочка проводила сибирячку до дома. По пути они встретили местную жительницу, которая дала девушке одежду.

Потерпевшая поблагодарила сопровождающую ее девочку, но обращаться в полицию не стала.

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