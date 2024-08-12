Молния убила россиянку с электронной сигаретой

В Забайкальском крае молния попала в электронную сигарету и убила 40-летнюю женщину. Об этом пишет Kp.ru, ссылаясь на информацию от местной полиции и регионального Министерства здравоохранения.

Уточняется, что ЧП произошло в селе Дельдурга во время сильного дождя. Россиянка направилась в туалет на территории частного дома, взяв с собой электронное устройство. Внезапно в нее ударила молния. Как рассказал знакомый с родственниками погибшей мужчина, женщина находилась в гостях и не была местной жительницей. У нее остались двое детей.

Скорая констатировала смерть женщины на месте ЧП. При этом официального подтверждения того, что виной всему стало устройство, в настоящий момент нет.

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