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Опубликовано 12 августа 2024, 17:14
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Положила на живот и ушла на работу: умер младенец, которого мать оставила одного на целый день

Умер двухмесячный ребенок из Рубежного, которого мать оставила на целый день.
Положила на живот и ушла на работу: умер младенец, которого мать оставила одного на целый день

© Freepik

Ребенок из Рубежного умер после того, как мать на целый день оставила его одного. Он скончался от механической асфиксии.

Подробности сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

Младенцу было всего два месяца. Мать положила его на живот в кроватке и ушла на работу.

Спустя время малышу стало нечем дышать. Он лег лицом в подушку и задохнулся.

Известно, что матери младенца 24 года. Теперь ей грозит до 2 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Колпино умер годовалый ребенок, который упал с дивана на ковер. Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали, но спасти не удалось. Известно, что семья не стояла на учете как неблагополучная.