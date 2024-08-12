Опубликовано 12 августа 2024, 17:14
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Положила на живот и ушла на работу: умер младенец, которого мать оставила одного на целый день
Умер двухмесячный ребенок из Рубежного, которого мать оставила на целый день.
© Freepik
Ребенок из Рубежного умер после того, как мать на целый день оставила его одного. Он скончался от механической асфиксии.
Подробности сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.
Младенцу было всего два месяца. Мать положила его на живот в кроватке и ушла на работу.
Спустя время малышу стало нечем дышать. Он лег лицом в подушку и задохнулся.
Известно, что матери младенца 24 года. Теперь ей грозит до 2 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что в Колпино умер годовалый ребенок, который упал с дивана на ковер. Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали, но спасти не удалось. Известно, что семья не стояла на учете как неблагополучная.
Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash на Донбассе
Автор:Лилия Караева