Положила на живот и ушла на работу: умер младенец, которого мать оставила одного на целый день

Ребенок из Рубежного умер после того, как мать на целый день оставила его одного. Он скончался от механической асфиксии.

Подробности сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

Младенцу было всего два месяца. Мать положила его на живот в кроватке и ушла на работу.

Спустя время малышу стало нечем дышать. Он лег лицом в подушку и задохнулся.

Известно, что матери младенца 24 года. Теперь ей грозит до 2 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Колпино умер годовалый ребенок, который упал с дивана на ковер. Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали, но спасти не удалось. Известно, что семья не стояла на учете как неблагополучная.