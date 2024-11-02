25-летний россиянин утонул в бассейне после спора с друзьями на Бали

Мужчина из России утонул в бассейне после спора с друзьями на Бали. Он пытался доказать, что продержится под водой дольше всех. Подробности сообщает РЕН ТВ со ссылкой на зарубежный портал Detik.

По данным источника, все произошло в районе Переренан на частной вилле. Трое товарищей решили проверить, кто продержится под водой дольше всех. Двое вынырнули и заметили, что третий не появляется.

Они вытащили мужчину на поверхность и попытались оказать первую помощь. Никакие действия, в том числе искусственное дыхание, не принесли результатов.

Через некоторое время прибыла скорая помощь, но и врачам не удалось помочь 25-летнему россиянину. Он умер.

Ранее мы писали о том, что лифтера зажало во время работы на верхних этажах больницы. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Также стало известно о том, что мужчина убил брата за смех на похоронах кошки. Все произошло в Санкт-Петербурге. Там 43-летний мужчина устроил похороны питомца. Он копал могилу для животного, в то время как брат наблюдал за происходящим.