Мог убить: мужчина пытался залезть в вольер к слону в Московском зоопарке

В Москве мужчина попытался проникнуть в вольер к слону в местном зоопарке. Если бы ему удалось это сделать, то животное могло бы его убить. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел в Московском зоопарке. Мужчина в какой-то момент решил залезть в вольер к слону. Это могло закончиться трагедией. Отмечается, что охрана успела быстро среагировать, они увели посетителя. Если бы ему удалось оказаться в вольере со слоном, то тот бы его мог убить.

Мужчине теперь грозит административное наказание за хулиганство.

Напомним, что недавно в Московском зоопарке был еще один инцидент с питомцем. Живущий там кондор по кличке Кузя доставлен к ветеринару в тяжелом состоянии здоровья. Генеральный директор зоосада Светлана Акулова допускает, что к этому причастны посетители. Сообщается, что птица лежала головой в поилке и билась в судорогах.

Ранее мы писали о том, как змея укусила пенсионера во время уборки листвы на кладбище в Балашихе. Житель был не один, а с женой. Он счищал листву с могилы родственников, но в какой-то момент почувствовал боль в указательном пальце левой кисти. Оказалось, что это был укус. Через час на пальце появился сильный отек и синева – симптомы характерные именно для укуса змеи.