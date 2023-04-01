Московский зоопарк допускает причастность посетителей к отравлению кондора Кузи

Живущий в московском зоопарке кондор по кличке Кузя доставлен к ветеринару в тяжелом состоянии здоровья. Генеральный директор зоосада Светлана Акулова допускает, что к этому причастны посетители.

На днях птица лежала головой в поилке и билась в судорогах. Сотрудники зоопарка часто делали замечания посетителям, которые пытались накормить животных. Причиной тяжелого состояния кондора Кузи может быть отравление пищей, которую один из гостей зоопарка просунул сквозь решетку клетки.

Зоологи сообщают, что птице была сделана гастроскопия, промывание желудка и капельницы. Ожидается долгий курс лечения.

Акулова добавила, что специалисты отсматривают видеоматериалы с камер наблюдения, чтобы выяснить подробности случившегося.