В Ярославской области многодетный отец насиловал своих дочерей на протяжении 11 лет. По информации РЕН ТВ, житель терял интерес, как только старшим исполнялось 17-18 лет.

По данным источника, в семье воспитывали трех родных дочерей и одну приемную. Отец домогался каждую, начиная свои злодеяния с поцелуев и ласок. Потом он принуждал детей к интиму.

Отмечается, что насильник переставал домогаться дочерей, когда им исполнялось 17-18 лет, и переходил к младшим. Есть информация о том, что одну из девочек педофил изнасиловал более 40 раз.

Преступления совершались в период с 2011 по 2022 год. Мужчину арестовали и в отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что россиянин на протяжении шести лет почти каждое утро насиловал дочь жены. Все происходило в Свердловской области.

Также стало известно о том, что педагог-педофил из Петербурга работал с осужденным за аналогичное преступление актером из «Убойной силы».