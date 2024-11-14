Россиянин на протяжении шести лет почти каждое утро насиловал дочь жены

В Свердловской области задержали мужчину, который насиловал дочь жены. Это продолжалось шесть лет.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

В полицию обратилась мать девочки. Она рассказала, что муж 1977 года рождения насиловал дочь почти каждое утро. Когда все началось, девочке было восемь лет.

О происходящем в семье девочка рассказала классному руководителю. Педагог вызвала в школу маму и сообщила ей об этом.

Мужчину задержали, он сознался в преступлении. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее певица Наталия Гулькина рассказала, что учитель физкультуры ее дочери насиловал детей на даче. Он пять лет вел предмет у девочки. В прошлом году педагога арестовали.