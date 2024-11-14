Опубликовано 14 ноября 2024, 13:461 мин.
Россиянин на протяжении шести лет почти каждое утро насиловал дочь жены
В Свердловской области мужчина шесть лет почти каждое утро насиловал дочь жены.
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В Свердловской области задержали мужчину, который насиловал дочь жены. Это продолжалось шесть лет.
Подробности сообщает РЕН ТВ.
В полицию обратилась мать девочки. Она рассказала, что муж 1977 года рождения насиловал дочь почти каждое утро. Когда все началось, девочке было восемь лет.
О происходящем в семье девочка рассказала классному руководителю. Педагог вызвала в школу маму и сообщила ей об этом.
Мужчину задержали, он сознался в преступлении. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Ранее певица Наталия Гулькина рассказала, что учитель физкультуры ее дочери насиловал детей на даче. Он пять лет вел предмет у девочки. В прошлом году педагога арестовали.