Экс-возлюбленного Ольги Бузовой обвинили в краже 11 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 2021 году в Сети обсуждали роман Радия Лебедева и Ольги Бузовой. Через 2 года мужчина был осужден за мошенничество. Мужчина втирался в доверие к жертвам и предлагал им по «хорошей» цене купить машину. Когда жертвы переводили ему на счет деньги, он переставал выходить на связь. Одной из потерпевших оказалась полузащитница «Зенита» Лина Якупова. Она перевела Лебедеву 11 млн рублей. Сообщается, что Радий вернул ей только 900 тысяч.

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