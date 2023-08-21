Младенец, труп которого нашли в ТЦ Москвы, был рожден на 3 месяце беременности

На востоке Москвы, в туалете одного из торговых центров, было обнаружено тело новорожденного ребенка. Следователям уже удалось установить некоторые детали дела. Среди них личность матери и подробности появления на свет малыша. Об этом сообщает Газета.Ru.

По информации источника, 27-летняя женщина, которая в настоящий момент находится в медицинском учреждении, родила, еще будучи на совсем раннем сроке. Выяснилось, что младенец был сильно недоношен – примерно 10-12 недель беременности, что соответствует трем месяцам. Проверки по факту случившегося продолжаются.

Ранее стало известно о госпитализации четырехлетней девочки в Санкт-Петербурге. Находясь дома, она нашла белый порошок, предположительно стиральный, и решила его попробовать. После такого «обеда» малышке стало резко плохо, и ей потребовалась скорая медицинская помощь. В больнице ее сразу поместили в реанимацию из-за тяжелого состояния.

Также в клинику в Нижнем Тагиле попал полуторогодовалый мальчик после падения с третьего этажа. Оставшись без присмотра взрослых, он залез на табуретку, а затем на окно, после чего не удержался и полетел вниз.