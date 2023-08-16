В Нижнем Тагиле полуторагодовалый мальчик выпал из окна третьего этажа общежития

В Нижнем Тагиле из окна общежития выпал полуторогодовалый ребенок. В больницу его доставили в тяжелом состоянии, и сейчас врачи продолжают бороться за его жизнь в реанимации. Об этом сообщает E1.ru.

По информации источника, несчастье произошло с мальчиком, когда он был дома без присмотра взрослых. Его мама отлучилась ради оплаты проживания и оставила в комнате с малышом своих старших детей 10-ти и 11-ти лет.

В полиции рассказали, что ребенок, пока никто не видел, пробрался на кухню и там залез на табурет, который находился возле открытого окна. Затем он оперся руками на москитную сетку и полетел вниз – конструкция не выдержала давления мальчика.

В результате падения с третьего этажа малыш получил серьезные травмы, но все-таки остался жив. На данный момент в отношении матери был составлен административный протокол, а судьба детей все еще не решена. Примечательно, что семья переехала в Нижний Тагил чуть больше полугода назад. Раньше они жили в пригороде, где женщина состояла на учете за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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