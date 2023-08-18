Четырехлетняя петербурженка наелась стирального порошка и попала в реанимацию

В Санкт-Петербурге госпитализировали четырехлетнюю девочку с отравлением. Плохо ребенку стало после съеденного белого порошка. Об этом сообщает издание Фонтанка.

Как стало известно, малышка находилась в квартире на Коломяжском. Там она нашла, предварительно, средство для стирки и решила его съесть. После этого состояние девочки резко ухудшилось.

Увидев, что ребенку плохо, его мать вызвала бригаду скорой помощи, а медики настояли на госпитализации. В больнице несовершеннолетнюю поместили в реанимацию. Ее состояние оценивается, как крайне тяжелое. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Петербурге 15-летний подросток впал в кому после купания в озере. Школьник отправился на природу вместе с друзьями и пошел плавать в водоем, хоть и не умел этого делать. В итоге мальчик довольно быстро начал тонуть, а вытащить его удалось благодаря спасателям. Однако к приезду медиков он так и не пришел в сознание. Сейчас он по-прежнему в реанимации.