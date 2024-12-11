Министр культуры Мордовии Светлана Баулина попала в ДТП. Она находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, чиновница возвращалась из Рязани, где была в командировке. За рулем находился водитель, который не справился с управлением и влетел в фуру. От полученных травм мужчина скончался на месте. Светлану увезли с места ДТП в больницу Саранска.

На данный момент родственники Светланы не комментировали ее состояние.

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