Дагестанская певица Хава Газахова попала в реанимацию после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Дагестан сейчас.

20 октября 2024 года аварская певица попала в ДТП по дороге в Дагестан. После аварии ее доставили в больницу на медицинском вертолете. На данный момент Хава находится в реанимации, за ее жизнь борются врачи.

Напомним, что Хава является заслуженной артисткой Дагестана. Она исполняет музыку, в которой звучат народные мотивы.

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