Опрокинулся на бок: «Гелендваген» дочери миллиардера Евтушенкова попал в ДТП

ДТП с участием автомобиля Анны Брусиловой, которая является дочерью миллиардера Владимира Евтушенкова, произошло в Москве. Сама девушка за рулем «Гелендвагена» не сидела, передает РЕН ТВ.

По данным СМИ, авария произошла на Угрешской улице и попала на видео. На опубликованных в Сети кадрах видно, как немецкий внедорожник перестроился в другой ряд, нарушив правила дорожного движения, и столкнулся с машиной из потока.

В результате удара «Гелендваген» перевернулся. За рулем автомобиля сидел некий мужчина. Сейчас ему оказывается необходимая помощь. Анны в салоне в этот момент не было. На данный момент выясняются детали и обстоятельства ДТП.

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