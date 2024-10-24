Опрокинулся на бок: «Гелендваген» дочери миллиардера Евтушенкова попал в ДТП
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ДТП с участием автомобиля Анны Брусиловой, которая является дочерью миллиардера Владимира Евтушенкова, произошло в Москве. Сама девушка за рулем «Гелендвагена» не сидела, передает РЕН ТВ.
По данным СМИ, авария произошла на Угрешской улице и попала на видео. На опубликованных в Сети кадрах видно, как немецкий внедорожник перестроился в другой ряд, нарушив правила дорожного движения, и столкнулся с машиной из потока.
В результате удара «Гелендваген» перевернулся. За рулем автомобиля сидел некий мужчина. Сейчас ему оказывается необходимая помощь. Анны в салоне в этот момент не было. На данный момент выясняются детали и обстоятельства ДТП.
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