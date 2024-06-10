Миксер чуть не снял скальп с российской школьницы

В Москве миксер чуть не снял скальп с девятилетней девочки. Об этом пишет 360.ru.

По данным источника, ЧП случилось в квартире на улице Белозерской. Миксер намотал волосы девочки, вследствие чего ее родители были вынуждены вызвать спасателей. Прибывшие специалисты спасали ребенка с помощью гидравлических кусачек. Спасатели отделили волосы юной москвички от венчика, после чего обработали рану на голове.

В настоящий момент жизни девочки ничего не угрожает. Детали ЧП выясняются.

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