Покрылась пятнами и отекла: маленькая девочка умерла в Тольятти, поев клубнику с рынка

Четырехлетняя девочка умерла после того, как поела клубнику, купленную на рынке. Жуткая история произошла в Тольятти еще в конце мая, но известно о ней стало лишь недавно.

История опубликована в пабликах города. В тот день девочка попросила маму купить клубнику. Женщина взяла ягоду в одной из торговых точек города. Она помыла ее и дала дочери. Но дальше случилось страшное: у ребенка сильно заболел живот и началась диарея.

Родители подумали, что у девочки обычное отравление и положили ее на обеденный сон. Спустя некоторое время мама обратилась к ребенку, чтобы дать ей лекарство и провести другие процедуры. Но дочь не ответила женщине.

«Подошла, а она в пятнах, без сознания», — пишут знакомые семьи.

После этого родители сразу же вызвали скорую помощь, но, когда медики приехали, было уже поздно. Они констатировали смерть и увезли тело в морг.

По словам родственников, тело девочки отвезли в другой город, чтобы установить точную причину смерти. Медики говорят, что малышка скончалась из-за остановки сердца. Возможно, клубника не причем, но самочувствие ребенка ухудшилось именно после съеденной ягоды.

Сначала взбудораженные жители города подумали, что это фейк, но информацию подтвердили в региональном минздраве: причина смерти ребенка будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы, отметили в ведомстве.

В соцсетях начали гадать, как такое могло произойти. Пользователи предполагают, что у ребенка была сильная аллергия на ягоду, либо клубника была отравлена химикатами.

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