Получил удар ковшом: молодой рабочий погиб на стройке поликлиники

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели молодого рабочего на стройке в Санкт-Петербурге. Пострадавшего доставили в больницу, где через некоторое время скончался, передает Telegram-канал Молния | Питер.

Смертельный инцидент произошел на улице Ольги Форш. Молодой рабочий трудился на объекте, где возводится клиника. В какой-то момент экскаваторщик задел коллегу ковшом. В результате удара строитель получил тяжелые травмы.

Пострадавшего рабочего экстренно госпитализировали, однако помочь ему не удалось. Через некоторое время он скончался. Водителя экскаватора задержали стражи порядка, они выясняют обстоятельства смерти молодого человека. Ими организована проверка по статье о нарушении требований охраны труда.

Ранее сообщалось, что в Москве рабочий умер в кабине башенного крана на высоте 30 метров. Труп мужчины спустили на землю и передали специалистам для проведения судебно-медицинской экспертизы.