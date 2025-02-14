СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 14 февраля 2025, 12:13
1 мин.

Строитель оказался в реанимации после падения бетонной плиты

В Ленобласти на строителя рухнула бетонная плита, он оказался в реанимации.
Строитель оказался в реанимации после падения бетонной плиты

© Freepik

В Ленинградской области 45-летний строитель оказался в реанимации после того, как на него рухнула бетонная плита. Об этом сообщает 78.ru.

ЧП произошло в ночь на 14 февраля на Копорском шоссе в городе Сосновый Бор. На одного из рабочих упала бетонная плита. При этом неизвестно, при каких обстоятельствах произошло обрушение.

Пострадавшего доставили в больницу, где медики зафиксировали у него тяжелое переохлаждение, закрытую травму груди, закрытый перелом ребер, пневмоторакс, открытый оскольчатый перелом обеих голеней и закрытый перелом костей ног со смещением отломков. В настоящий момент строитель находится в отделении реанимации.

Ранее мы писали, что в Москве 45-летняя женщина упала со второго этажа в шахту лифта и выжила.

Также сообщалось, что житель Санкт-Петербурга жестоко избил жену из-за неправильного воспитания собаки.

Источник:78.ru
Автор:Евгений Медведев
Теги:
чп
происшествие
новости