Мигрант-нелегал вступил в половую связь с девочкой в общественном месте
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В городе Ревде Свердловской области нелегала задержали за совращение несовершеннолетней. Все произошло в общественном месте.
Как сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV», приезжий вступил в половую связь с девочкой общественном месте. Позже выяснилось, что мужчина находился на территории России нелегально.
Мужчину удалось задержать благодаря совместным действиям Русской общины Ревды и полиции.
Ранее скандально известный блогер Арсен Маркарян признался в педофилии. Он записал видео, в котором рассказал о половой связи с несовершеннолетними девочками.
Также мы писали, что приехавший травить тараканов дезинфектор изнасиловал 50-летнюю женщину. Женщина рассказала о случившемся мужу, который вернулся домой. А он решил обратиться за помощью к правоохранителям.