Мигрант-нелегал вступил в половую связь с девочкой в общественном месте

В городе Ревде Свердловской области нелегала задержали за совращение несовершеннолетней. Все произошло в общественном месте.

Как сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV», приезжий вступил в половую связь с девочкой общественном месте. Позже выяснилось, что мужчина находился на территории России нелегально.

Мужчину удалось задержать благодаря совместным действиям Русской общины Ревды и полиции.

Ранее скандально известный блогер Арсен Маркарян признался в педофилии. Он записал видео, в котором рассказал о половой связи с несовершеннолетними девочками.

Также мы писали, что приехавший травить тараканов дезинфектор изнасиловал 50-летнюю женщину. Женщина рассказала о случившемся мужу, который вернулся домой. А он решил обратиться за помощью к правоохранителям.