Вступал в связь с девочками 12 и 13 лет: блогер Арсен Маркарян признался в педофилии

Скандально известный блогер Арсен Маркарян признался в педофилии. Он записал видео, в котором рассказал о половой связи с несовершеннолетними девочками, передает Telegram-канал НЕБОЖЕНА.

Маркарян появился в медиапространстве 2 года назад. Блогер запомнился многим пользователям как противник женщин. Он говорил, что с представительницами противоположного пола не о чем говорить. Также он видел в них профессиональных предательниц и манипуляторш.

Не так давно в своем приватном канале Арсен признался в педофилии. Оказалось, что в 18-летнем возрасте он вступал в половую связь с девочками 12 и 13 лет. О реакции правоохранительных органов на слова блогера пока информации нет.

Ранее в Краснодарском крае полицейские задержали водителя маршрутки, который приставал к школьницам. Мужчина развращал малолетних жертв на конечной остановке.