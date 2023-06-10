10:49, 10 июня 2023
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Местный житель избил ребенка и запер его в гараже
Мужчина удерживал в гараже и избивал 15-летнего подростка.
Мужчина запер 15-летнего ребенка в гараже, ранее избив его. Инцидент произошел в Самарской области в городе Сызрани.
В полицию обратился законный представитель подростка. Он написал заявление, рассказав, что местный житель незаконно удерживал ребенка в гараже. Кроме того, подростка избили.
Врачи обнаружили у подростка травмы в области головы. На данный момент правоохранительные органы выясняют подробности произошедшего.
Ранее мы писали, что 12-летний ребенок не смог встать на ноги после избиения отчимом.
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Источник фото:freepik
Источник:Telegram-канал «ЧП Самара»
Автор:Галина СьюТеги: