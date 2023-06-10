Местный житель избил ребенка и запер его в гараже

Мужчина запер 15-летнего ребенка в гараже, ранее избив его. Инцидент произошел в Самарской области в городе Сызрани.

В полицию обратился законный представитель подростка. Он написал заявление, рассказав, что местный житель незаконно удерживал ребенка в гараже. Кроме того, подростка избили.

Врачи обнаружили у подростка травмы в области головы. На данный момент правоохранительные органы выясняют подробности произошедшего.

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