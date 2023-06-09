В Воронеже 12-летний ребенок не смог встать на ноги после избиения отчимом

В Воронеже отчим избил 12-летнего мальчика до такой степени, что ребенок не смог встать на ноги. Об этом рассказали близкие подростка. Сейчас он находится в больнице.

Инцидент произошел вечером 6 июня. В результате бытовой ссоры 40-летний мужчина ударил пасынка в живот.

Ребенка доставили в больницу, где диагностировали перелом двух ребер.

В полицию сообщили соседи, уточняет сайт mk.ru. В отношении отчима возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Мужчина задержан, он признался в содеянном и был заключен под стражу. Расследование дела продолжается.

Ранее мы писали, что в Сочи мать неделю наблюдала, как избитая отчимом 7-летняя дочь умирала на глазах. Известно, что мужчина нанес ей не менее 15 ударов – бил по животу и голове.

Девочка жаловалась на боль, но мать не реагировала. Скорую вызвали, когда у ребенка началась предсмертная агония. Врачи ничего не смогли сделать – первоклассница скончалась. В отношении 31-летней матери возбудили уголовное дело. Отмечается, что соседи неоднократно жаловались в полицию на квартиру, где проживала женщина, ее дочь и отчим. Оттуда доносились детские крики и плач.