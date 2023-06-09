Прохожие в Москве нашли голого и мертвого мужчину на матрасе

Прохожие в Москве обнаружили мертвого мужчину, который лежал на матрасе голым. Он был семь часов как мертв.

Тело находилось в трех метрах от забора. Мужчина лежал, накрытый одеялом.

Он был совершенно обнажен, одежда находилась рядом. Полиция выехала на место обнаружения тела на улицу Сталеваров. Сотрудники будут разбираться, как мужчина оказался на улице и что произошло.

Как пишет Telegram-канал Baza, мужчине, по всей вероятности, оказывали медицинскую помощь – на это указывали следы, похожие на ЭКГ.

Ранее мы писали, что 37-летний мужчина съел три килограмма мантов, запил это двумя литрами колы и умер. У него случился разрыв пищевода. Погибший весил 320 кг, он нигде не работал и любил сытно поесть.