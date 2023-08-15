В Хабаровске супруги зарезали знакомого и выкинули его тело в окно

В Хабаровске муж с женой жестоко расправились со знакомым, с которым вместе отдыхали в квартире. По версии следствия, зарезал жертву именно мужчина на почве ревности, так как не смог спокойно смотреть, как его супруге оказывают знаки внимания. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Убийство было совершено еще в ноябре 2022 года. Компания собралась в апартаментах на улице Ворошилова, однако посиделки довольно быстро пошли не по плану. Находящийся в гостях заинтересовался женой хозяина и стал открыто флиртовать с ней, не думая, что это будет иметь последствия.

Долго спокойно наблюдать за приставаниями постороннего к любимой мужчина не стал. Он схватил нож, избил жертву, а после нанес ему около шести ранений. В итоге он скончался, и супруги ничего не придумали, кроме как избавиться от тела, выкинув его в окно.

Мужа с женой после случившегося задержали, и возбудили уголовное дело по статье «Убийство группой лиц». Скоро подозреваемые должны предстать перед судом.

Ранее в Подмосковье воспитательница детского сада убила супруга, пока готовила ужин. Примечательно, что после расправы она спокойно вернулась за плиту.