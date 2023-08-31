Облил бензином и чиркнул зажигалкой: мужчина поджег школьников рядом с домом культуры

Мужчина из Курганской области хотел сжечь заживо двоих подростков. Местный житель облил школьников бензином из канистры и чиркнул зажигалкой. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Мальчиков доставили в областную больницу с серьезными ожогами по всему телу. По словам инсайдера, инцидент произошел 30 августа в деревне Верхнеглубокое, недалеко от сельского дома культуры.

22-летний местный житель подошел к школьникам 15 и 14 лет, которые находились у здания, а потом резко схватил стоявшую рядом канистру с бензином, плеснул горючее на подростков и поджег их.

У 15-летнего мальчика обожжено 98% тела, а у 14-летнего – 10%. Жизни пострадавших сейчас в руках врачей.

Злоумышленника уже задержали, с ним работают следователи.

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