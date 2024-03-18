Мертвого младенца обнаружили на насосной станции в российском городе

Труп новорожденного младенца обнаружили в ходе ремонтных работ на территории насосной станции в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Уточняется, что мертвый ребенок был найден на объекте на Солнечной улице. Точную смерти младенца предстоит установить медэкспертам.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Работа правоохранительных органов на месте ЧП координируется прокуратурой Троицкого и Новомосковского административных округов.

Ранее стало известно, что мать погибшей у стоматолога в Ленинградской области шестилетней девочки обвинила клинику в смерти дочери. По словам женщины, несовершеннолетняя провела в кабинете врача полтора часа.

Также мы писали, что на Камчатке мать и дочь получили около миллиона в качестве пособий на несуществующих детей.