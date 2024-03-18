«Полтора часа ее мучали в кабинете»: раскрыты подробности смерти девочки у стоматолога в Ленобласти

Мать погибшей в кресле стоматолога шестилетней девочки в Ленинградской области обвинила клинику в смерти дочери. Женщина заявила, что ребенок провел в кабинете врача полтора часа.

В ходе осмотра врач принял решение удалить ребенку зуб. Когда он это сделал, девочке стало плохо: она посинела и потеряла сознание. Прибывшие на место врачи пытались ей помочь, но безуспешно.

По словам матери девочки, у ее дочери был врожденный порок сердца, а к стоматологу ребенка перевели перед операцией по замене кардиостимулятора.

«Ей выдирали зуб полтора часа. Полтора часа её мучали в кабинете, когда можно было дёрнуть за 5 минут. Она просто очень сильно нервничала, она кричала, ей неприятно было», — цитирует мать ребенка 78.ru.

Как пояснила женщина, девочке так долго выдирали зуб, потому что, политика клиники предполагает, что ничего нельзя делать через крик.

У семьи, потерявшей ребенка, остался еще двухлетний сын. Представители клиники пообещали помочь женщине оплатить расходы на похороны девочки.

Напомним, 17 марта девочка шестилетняя девочка пришла на прием в стоматологическую клинику в Кудрово. Пациентку обезболили «Мепивакаином» и удалили зуб, после чего девочке стало плохо.