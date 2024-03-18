Две жительницы Камчатки получили почти миллион рублей на несуществующего ребенка

На Камчатке мать и дочь получили в общей сложности почти миллион рублей в качестве пособий на несуществующих детей. В этом им помогло поддельное свидетельство о рождении, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. Об этом пишет РЕН ТВ.

Как стало известно следствию, жительницы Камчатки познакомились на рынке со злоумышленниками, которые предложили им за деньги оформить свидетельство о рождении ребенка на основании ложных сведений о родах вне роддома.

Одна из обвиняемых (мать) ответила на предложение мошенников согласием. Сообщается, что женщине предоставили готовые поддельные документы, а затем она обратилась в МФЦ с заявлением на получение пособия. В результате обвиняемая смогла получить 443 тысячи рублей, а ее дочь по той же схеме получила 503 тысячи рублей.

В настоящее время жительницы Камчатки обвиняются в мошенничестве. За содеянное предусмотрены штраф и лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее сообщалось о том, что скрипачка из Мариинского театра стала жертвой мошенников и лишилась шести миллионов рублей.