Пока жена была на работе: мужчину приговорили к 20 годам колонии за развращение дочерей

Житель Красноперекопска в Крыму предстал перед судом по обвинению в совершении половых преступлений против двух дочерей. Мужчину приговорили к 20 годам колонии, передает ТАСС со ссылкой на СК.

В ходе расследования правоохранители установили, что крымчанин с июня 2010 года по июнь 2021 развращал дочерей, пока супруга была на работе. Одной из девочек на момент первого деяния было семь лет. Затем от рук главы семейства пострадала десятилетняя девочка. В материалах дела уточняется, что отец совершал половые преступления с особой жестокостью.

О случившемся стало известно лишь тогда, когда старшая девочка стала совершеннолетней и переехала в другой город. Оттуда она рассказала матери о пережитом. Затем делом занялись стражи порядка.

Ранее в Кемеровской области многодетного отца задержали по подозрению в сексуальном насилии над тремя дочерьми. Старшая из сестер пожаловалась на это в органы опеки.