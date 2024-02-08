Россиянин разбил витрину магазина и украл манекен в куртке

В Москве мужчина разбил витрину магазина и похитил манекен в куртке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло вечером 6 февраля на юге столицы. Пьяный россиянин разбил витрину магазина на Нахимовском проспекте и забрал оттуда манекен с зимней курткой.

Вскоре злоумышленника задержали, им оказался 33-летний безработный из Орска. По предварительной информации, он украл манекен, поскольку желал сэкономить на покупке зимней одежды.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку в отношении грабителя.

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