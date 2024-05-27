«Меня инвалидом почти сделали»: женщину уронили после операции в больнице

В Тюмени женщина получила серьезные травмы после того, как ее уронили после операции в больнице. Подробности сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, все произошло в городской больнице. Журналисты связались с Росздравнадзором. Там не отрицают получение пациенткой травм, но отмечают, что разбирательства с этим не входят в их компетенцию.

После инцидента жительница обращалась в УМВД, но получила отказ в возбуждении уголовного дела в отношении врачей данной медучреждения. Ей посоветовали обращаться в судебные органы, если она хочет получить компенсацию морального и физического вреда.

СМИ пишут, что после падения у женщины разбита голова и разрыв связок. Несмотря на то, что в больнице ей обещали оказать помощь в восстановлении, пациентке пришлось лечиться самостоятельно.

«Извините, я их не просила, чтобы меня такой сделали. Я пришла на операцию по-женски, а меня инвалидом почти сделали. Плечо до сих пор ноет, рука полностью не восстановилась», – цитирует пациентку издание 72.ru.

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