Задыхающийся мужчина из Челябинской области ждал скорую помощь шесть часов. Об этом сообщает Ura.ru.

Родные мужчины из города Копейск трижды вызывали скорую помощь, им пришлось ждать в сумме более шести часов.

«У меня резко заболела голова, выпил таблетку обезболивающего и практически упал, сердце выпрыгивало из груди, стало нечем дышать. Родные вызвали скорую помощь. Врачей мы ждали почти шесть часов», — рассказал мужчина.

В какой-то момент его состояние ухудшилось — он стал задыхаться, похолодел и побледнел. Уже после третьего звонка глубокой ночью, оператор пообещал направить к больному медиков. В итоге приехавшие на место врачи заподозрили у мужчины сильное падение давления и тахикардию.

«К этому моменту меня уже отпоили корвалолом, пустырником и горячим сладким чаем, мне стало получше. Но шесть часов ожидания — это слишком много, за это время могло произойти что угодно», — рассказал мужчина.

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